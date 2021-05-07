شكرا لبحثكم عن خبر هل تم السيطرة عليه؟.. الصين تطمئن العالم بشأن صاروخها التائه والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قللت وسائل إعلام حكومية صينية من المخاوف بشأن سقوط حطام صاروخ خارج عن السيطرة، أطلق في إطار جهود البلاد لبناء محطة فضائية خاصة بها، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

ونقلت صحيفة «غلوبال تايمز» الناطقة باسم الدولة باللغة الإنجليزية عن خبير أنه «من المرجح جداً أن يسقط الحطام في المياه الدولية ولا داعي للقلق».

وكان خبراء الفضاء قد حذروا من احتمال سقوط حطام جراء عودة دخول غير منضبطة للقسم الرئيسي البالغ وزنه 20 طناً لمركبة الإطلاق، إلى الغلاف الجوي للأرض والذي يقدرون أنه سيحدث مطلع الأسبوع المقبل أو يوم الاثنين.

وكتبت «غلوبال تايمز» أنه من «الشائع في مجال الفضاء» أن يتساقط حطام على الأرض.

ووصفت الصحيفة التحذيرات بأنها «لا شيء سوى ضجيج غربي بشأن تهديد الصين فيما يتعلق بتقدم تكنولوجيا الفضاء».

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أمس (الأربعاء) أنها تتعقب مسار الصاروخ الصيني الذي من يفترض أن يدخل بشكل غير مضبوط الغلاف الجوي في نهاية هذا الأسبوع مع خطر سقوطه في منطقة مأهولة بالسكان، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي إن وزير الدفاع لويد أوستن «أُبلغ بالأمر ويعلم أن قيادة الفضاء تتعقب حرفياً هذا الحطام الصاروخي».

وأطلقت الصين أول مكونات محطتها الفضائية (سي إس اس) بصاروخ «المسيرة الطويلة 5 بي» (لونغ مارش 5 بي). وسيهبط جسم هذا الصاروخ خلال الأيام القليلة المقبلة في مكان لم يحدده أحد.

وقال كيربي: «إنه جسم الصاروخ تقريباً، إذا فهمت بشكل صحيح. إنه شبه سليم»، موضحاً أن عودة الصاروخ إلى الغلاف الجوي متوقعة «نحو السبت».

وبعد انفصال الوحدة الفضائية للمحطة، بدأ الصاروخ يدور حول الكوكب في مسار غير منتظم مع انخفاضه تدريجياً، مما يجعل من شبه المستحيل توقع نقطة دخوله إلى الغلاف الجوي، وبالتالي نقطة سقوطه.

وقد يتفكك عند دخوله الغلاف الجوي لتتبقى منه قطع حطام.

لكن إذا بقي الصاروخ كاملاً، فهناك احتمال كبير أن يسقط في بحر ما بما أن المياه تغطي سبعين في المائة من سطح الأرض. لكن هذا غير مؤكد. ويمكن أن يتحطم في منطقة مأهولة بالسكان أو على سفينة.