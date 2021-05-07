شكرا لبحثكم عن خبر القبض على وزير مالية قطر وإقالته من منصبه..ووزير الخارجية يكشف الأسباب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اعتقلت السلطات القطرية وزير المالية القطري شريف العمادي يوم امس الخميس .

وعلق وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على اعتقال وإقالة العمادي، بتهم فساد.

وقال محمد بن عبد الرحمن، في تصريحات لوكالة رويترز: إن ”التحقيق يتعلق بمهام علي شريف العمادي وزيرا للمالية، وليس له علاقة بمنصبيه في الصندوق السيادي ولا البنك“.

وأضاف وزير الخارجية: ”ليس هناك مزاعم متعلقة بمهامه في أي كيان آخر.. لدينا ثقة أن شركاتنا وكياناتنا تعمل بأعلى مستويات الحوكمة المؤسسية ونجري عمليات مراجعة دورية وتدقيق للحوكمة في شركاتنا“.

وتابع ابن عبد الرحمن: ”الأعمال مستمرة كالمعتاد في شركاتنا وفي صندوق الثروة السيادي“، غير أنه أحجم عن تقديم المزيد من التفاصيل عما وصفه بأنه تحقيق يجري في الوقت الحالي.

ويتولى العمادي وزارة المالية منذ عام 2013 ويشغل أيضا منصب عضو مجلس إدارة صندوق الثروة السيادي في البلاد، وهو جهاز قطر للاستثمار الذي تبلغ قيمة أصوله 300 مليار دولار، كما يرأس مجلس إدارة بنك قطر الوطني أكبر مصرف في الشرق الأوسط وأفريقيا.