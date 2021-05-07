شكرا لبحثكم عن خبر الحج والعمرة بالسعودية توضح حقيقة منع حجاج الخارج من اقامة مناسك الحج لهذا العام والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قال المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة بالسعودية، هشام بن عبدالمنعم، امس الخميس، إنه لم تصدر حتى الآن أي تعليمات رسمية بخصوص إقامة مناسك الحج لهذا العام 1442هـ.
وأكد “عبدالمنعم” -بحسب “العربية.نت”-، أن “المملكة تحرص على تمكين جميع المسلمين حول العالم من أداء مناسك الحج وتضع سلامة الحجيج أولًا”.
وكانت وكالة “رويترز”، زعمت أمس أن المملكة تدرس منع حجاج الخارج من أداء فريضة الحج للعام الثاني على التوالي مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا عالميًا وتنامي المخاوف من ظهور سلالات متحورة.
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