شكرا لبحثكم عن خبر بالفيديو ” شاهد ”بن سلمان” يؤدي صلاة الميت في المسجد الحرام والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أدى ولي العهد السعودي الأمير محمد مساء الخميس في المسجد الحرام. وقالت وكالة الأنباء أن بن سلمان أدى صلاة الميت في المسجد الحرام على والدة نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز.

ونشرت الوكالة فيديو مصور لصلاة الميت التي حضرها ولي العهد السعودي.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو ” شاهد ”بن سلمان” يؤدي صلاة الميت في المسجد الحرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.