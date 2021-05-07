صحيفة سعودية تكشف عن الحاكم الفعلي لصنعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 7 مايو 2021

قالت صحيفة الشرق الأوسط السعودية، إن تحركات القيادي في الحرس الثوري الإيراني، المدعو حسن إيرلو، المنتحل صفة السفير في صنعاء، تحمل دلائل على مدى سلطته. وأشارت في تقرير نشرته اليوم الجمعة، إلى أن مكتبه نشر صوره خلال تفقده أعمال صيانة في أحد المستشفيات، مؤكدة أن أصبح الحاكم الفعلي في صعناء. وشددت على أن الواقعة تكشف أن إيرلو بات يتصرف على أنه المسؤول الأول في مناطق سيطرة الميليشيات الإرهابية، بعد أن كانت طهران تتحكم في القرار العسكري من خلال ضباطها الموجودين على الأرض.

