شكرا لبحثكم عن خبر كم السعر الجديد لكليو اللحم في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

نفذت المؤسسة العامة للمسالخ واسواق اللحوم بالتنسيق مع مكتب التجارة والصناعة حملة تفتيش على الملاحم لضبط اسعار اللحوم والحد من ارتفاعها في مديرية كريتر، تنفيذا لتوجيهات محافظ عدن احمد حامد لملس.

وقال مدير عام المؤسسة العامة للمسالخ واسواق اللحوم عدن بسام فيصل عمر ان عملية النزول للتفتيش على الملاحم تاتي من حرص المؤسسة على استقرار سعر اللحوم بما يتناسب مع الواقع ولكي يتمكن المواطن من شراء اللحم.

واضاف: الحملة بالتنسيق مع مدير ادارة الرقابة وحماية المستهلك بمكتب التجارة والصناعة تم تحديد سعر الكيلو ب 7000 ريال ومن يخالف ذلك سيتم سحب تراخيص مزاولة المهنة واغلاق المحل عبر الجهات المسؤولة، كما سيتم عمل تعميم لكل الملاحم بتحديد سعر الكيلو الى ٧٠٠٠ ريال والزام جميع الملاحم بتعليق التسعيرة للحد من استغلال المواطن.

من جانبه قال مدير اداره الرقابه على الأسواق وحمايه المستهلك

محمد عمر عباد، ان مكتب التجارة والصناعة عدن سيقوم بالتنسيق مع مؤسسة المسالخ للنزول الى باقي المديريات للحد من استغلال المواطن محذراً ان مكتب التجارة والصناعة سيتخذ الإجراءات القانونية في حق المخالفين.