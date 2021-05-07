شكرا لبحثكم عن خبر مصرع الحوثي الحباري مع بعض جنوده في مأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفاد مصدر عسكري أن قيادي حوثي بارز قتل اليوم في مواجهات مع قوات الجيش التابع للشرعية . و أوضح المصدر :انه القيادي الحوثي في جبهة العلم المسمى الحباري قتل مع مرافقيه أثناء شنهم هجوما على مواقع الجيش بجبهة العلم. و اندلعت اشتباكات عنيفة مساء اليوم في جبهة العلم بمأرب .

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