كلشات يعلن موعد وصول الدفعة الأولى من منحة الوقود السعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 7 مايو 2021

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أكد وزير الكهرباء والطاقة الدكتور أنور كلشات، بأن الدفعة الأولى من منحة وقود الكهرباء من مادتي الديزل والمازوت المقدمة من المملكة العربية السعودية والمخصصة لتشغيل محطات الكهرباء ستصل بعد غد السبت 8 مايو 2021م ، مشيرا إلى أنه سيتم توزيعها فور وصولها للمحافظات المستفيدة تحت إشراف اللجان المشكلة من قبل دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك.

وثمن الوزير كلشات دور الأشقاء في المملكة العربية السعودية وجهودهم في تخفيف معاناة المواطنين ومساعدة الحكومة في الإيفاء بالتزاماتها في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد

لافتاً إلى أن المنحة سيكون لها دورا مهما في تحقيق استقرار التوليد والخروج من دوامة الوقود التي أرهقت الجميع وستسهم في تحقيق تقدم في المجالات الأخرى سواء لدى الحكومة أو السلطات المحلية في المحافظات .

متمنياً تعاون الجميع وتكامل الجهود لتحقيق أهداف المنحة وتنفيذ التزامات الوزارة في إطار الحرص على استمرارها والاستفادة من المنحة في إحراز تقدم في ملفات التنمية الأخرى.