شكرا لبحثكم عن خبر مؤسسة الرحمة لكفالة الأيتام تدشن توزيع كسوة العيد لـ 215 يتيم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

دشنت مؤسسة الرحمة لكفالة الايتام بالعاصمة عدن، اليوم، توزيع كسوة العيد لـ 215 يتيم و يتيمة، موزعين على محافظات عدن ولحج و الضالع، بمبلغ و قدره خمسة مليون و ثلاث مائة الف ريال يمني.

وقدمت المؤسسة مبالغ مالية قيمة كسوة العيد لكل يتيم، تم تحويلها الى اولياء امور اليتامى كـ مساهمة من المؤسسة في اسعاد الاطفال بتوفير كسوة العيد لكافة الايتام الذين قامت المؤسسة برعايتهم.

وصرح رئيس المؤسسة الحاج عبدالسلام شائف بان المؤسسة هدفت من خلال كسوة العيد الى اسعاد اليتامى و المساهمة في اعانة اولياء امورهم

وخصوصا هذا الوضع الصعب و الغلاء الفاحش الذي بات ينهك حياة البسطاء واصبحوا عاجزين عن توفير متطلبات الحياة الضرورية لاطفالهم.

وقدم شائف جزيل شكره و تقديره الى رجال الخير كافة داخل الوطن وخارجه الذين من خلال دعمهم السخي استطاعت المؤسسة اسعاد الاطفال اليتامى وادخال البهجة و السرور الى اهاليهم، سائلا المولى عز وجل بان يبارك في جهودهم ويجزيهم خير الجزاء.