تدشين فعاليات أسبوع المرور العربي في مدينة مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

دشن مدير عام شرطة محافظة مأرب العميد يحيى حُميد، اليوم، ومعه مدير شرطة السير بالمحافظة العقيد غانم مرح، فعاليات أسبوع المرور العربي في المحافظة.



وافتتح العميد حميد والعقيد مرح معرضاً توعوياً تضمن صوراً فوتوغرافية توثق بعض الحوادث المرورية وكذا لوحات وملصقات إرشادية متنوعة للتوعية بقواعد وأنظمة السير المختلفة بالإضافة إلى تحديد المواعيد المسموح فيها بمرور شاحنات النقل الكبيرة.

وخلال التدشين، أشاد مدير شرطة محافظة مأرب بجهود شرطة السير في تنظيم حركة السير وتسييرها ومعالجة الازدحامات والاختناقات المرورية في شوارع مدينة مأرب والمدن الثانوية في المحافظة والتعامل بكفاءة عالية مع الحوادث المرورية الطارئة..موجهاً كافة الأجهزة الأمنية في المحافظة للتعاون مع رجال المرور وتسهيل مهامهم وتقديم كافة أشكال الدعم لهم والنزول الميداني والإشراف معهم والعمل معاً لإنجاح فعاليات أسبوع المرور وتحقيق أهدافه التوعوية داعيا جميع المواطنين للالتزام بقواعد وأنظمة السير حرصاً على سلامتهم وتأمين حياتهم.

من جهته أكد مدير شرطة السير بمأرب، أهمية تضافر الجهود الرسمية والشعبية لتصحيح مسار الحركة المرورية وتطويرها نحو الأفضل وتعزيز التوعية المجتمعية للمساهمة في التقليل من نسبة الحوادث المرورية المروعة الناجمة عن عدم التزام بعض السائقين بقواعد وأنظمة السير الآمنة...موضحاً أن شرطة السير ستبدأ بعد إجازة عيد الفطر المبارك بتنفيذ حملة ترقيم شاملة، تستهدف جميع مركبات الأجرة غير المرقمة تنفيذا لتوجيهات اللجنة الأمنية باستكمال حملة الترقيم السابقة في المحافظة.

وفي ختام التدشين كرم مدير عام شرطة محافظة مأرب ومدير شرطة السير في المحافظة رجال المرور المبرزين في عملهم خلال العام الماضي بشهائد تقديرية ومكافأة تحفيزية نظير جهودهم المتميزة في الميدان.