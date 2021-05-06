إجتماع في عدن يناقش الإستعدادات الجارية لاستقبال عيد الفطر المبارك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش إجتماع عقد، اليوم، في محافظة عدن برئاسة محافظ المحافظة أحمد حامد لملس، استعداد المديريات لاستقبال عيد الفطر المبارك.



وتطرق الإجتماع، إلى خطة صندوق النظافة وتحسين المدينة الخاصة بعيد الفطر المبارك، والصعوبات التي تواجه السلطة المحلية في المديريات لتنفيذ خطة عملهم الخاصة بعيد الفطر المبارك، وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.

وفي الإجتماع، شدد محافظ عدن على ضرورة تهيئة المدينة لعطلة عيد الفطر المبارك، عبر إعداد خطة عمل لكل مديرية والالتزام بتنفيذها على أن تتضمن أعمال نظافة شاملة للشوارع، والأحياء، والشواطئ، والحدائق العامة، والمنتزهات، وتأمين الخدمات..مؤكداً على أهمية رفع الجاهزية الأمنية من خلال تشديد الاجراءات في النقاط الأمنية وتكثيف الدوريات المتحركة، ورفع مستوى تواجد رجال المرور في الشوارع العامة والتقاطعات، وأماكن الازدحامات.

وحث المحافظ لملس، مدراء المديريات على أهمية تفقد المرافق السياحية وخصوصا الفنادق ومعرفة مستوى جاهزيتها..موجها الجهات الأمنية والعسكرية والمدنية في عدن بالعمل مع السلطات المحلية بالمديريات لإنجاح مهامها في توفير كل سُبل الراحة والطمأنينة لسكان عدن وزوارها خلال عطلة العيد.