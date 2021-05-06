لقاء في المهرة يناقش تنفيذ مشروع زكاة الفطر الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش أمين عام المجلس المحلي بمحافظة المهرة، سالم عبدالله نيمر، اليوم الخميس، مع مدير مكتب ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية بالمحافظة أيمن مزيون ومنسق مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية بالمهرة وحضرموت وسقطرى سالم السقاف ، تنفيذ مشروع توزيع زكاة الفطر، الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية.



وتطرق اللقاء الذي حضره نائب مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل سالم سويلم، إلى خطة تنفيذ مشروع زكاة الفطر ومعايير اختيار المناطق المستهدفة والمستفيدين من المشروع وسبل التعاون وتسهيل مهمة الفرق الميدانية لما من شأنه إنجاح المشروع، وفقا لوكالة سبأ.

تجدر الإشارة إلى أن توزيع زكاة الفطر يستهدف 294,000 مستفيد بمحافظات المهرة، عدن، حضرموت، مارب، تعز، الضالع، شبوة، أبين، لحج.