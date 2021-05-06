شكرا لبحثكم عن خبر الصحة العالمية: لقاح "سينوفارم" الصيني فعال للتصدي لكورونا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعرب خبراء منظمة الصحة العالمية عن ثقتهم في قدرة لقاح سينوفارم الصيني على الحماية من فيروس كورونا.

وقال متحدث باسم منظمة الصحة العالمية إن الوثيقة الخاصة بلقاح (بي.بي.بي.آي.بي.بي-كور.في) الذي تنتجه سينوفارم "واحدة من مصادر عديدة" لتوصيات من المقرر مبدئيا إصدارها هذا الأسبوع.

وفي بكين لم يتسن التواصل مع سينوفارم لطلب التعقيب بسبب انتهاء ساعات العمل.

وأعد وثيقة "تقييم الأدلة" فريق الخبراء الاستشاري الاستراتيجي التابع لمنظمة الصحة العالمية من أجل تقييمها للقاح سينوفارم الذي أقرت 45 دولة وسلطة استخدامه للبالغين ووُزعت 65 مليون جرعة منه.

ويراجع الخبراء الأدلة ويصدرون التوصيات بشأن السياسة والجرعات المرتبطة بأي لقاح.

وتشمل الوثيقة ملخصات لبيانات من تجارب سريرية في الصين والإمارات والبحرين ومصر والأردن.

وذكرت الوثيقة أن فاعلية اللقاح في المرحلة الثالثة للتجارب السريرية في عدة دول بلغت 78.1 بالمئة بعد تلقي جرعتين. وتقل هذه النسبة قليلا عن 79.34 بالمئة التي أعُلنت سابقا في الصين.

وجاء في الوثيقة "نثق للغاية في أن جرعتين من بي.بي.آي.بي.بي-كور.في فعالتان في منع الإصابة بكوفيد-19 بين البالغين (18-59 عاما)والتي يؤكدها فحص تفاعل البلمرة المتسلسل (بي.سي.آر)".