شكرا لبحثكم عن خبر التواهي تحيي المجزرة التي ارتكبها الحوثي بحق النازحين عبر البحر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قيادة السلطة المحلية في التواهي تحيي الذكرى السادسة لمجزرة رصيف السياح واستشهاد علي ناصر هادي .. وتطالب بتقديم مرتكبي المجزرة للعدالة

احيت قيادة السلطة المحلية بمديرية التواهي في العاصمة عدن، اليوم الخميس، الذكرى الأليمة لمجزرة رصيف السياح التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإنقلابية بحق المدنيين في ٦ مايو ٢٠١٥، اثناء محاولة نزوحهم بحرا إلى مناطق أخرى آمنة وراح ضحيتها أكثر من ٢٠٠ ضحية منها ٨٦ شهيد بينهم اطفال ونساء وشيوخ.

في وقفة تضامنية. عبرت السلطة المحلية في المديرية ممثلة بمديرها العام كتبي عمر كتبي، ان حرص السلطة المحلية لإحياء هذه الذكرى المؤلمة هو تأكيدا على التضامن الكامل والمطلق مع اسر الضحايا ، والمطالبة بمحاكمة مرتكبي هذه الجريمة، كونها تعد من ابرز جرائم الحروب التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الاجرامية في حربها على العاصمة عدن خصوصا.

وقرأ المشاركون في الوقفة سورة الفاتحة على ارواح الشهداء الذين طالتهم قذائف ميليشيا الحوثي الإجرامية .. مطالبين المجتمع الدولي والاقليمي والمنظمات الحقوقية (الدولية - المحلية) الى تحريك ملف هذه المجزرة الوحشية وسرعة تقديم مرتكبيها الى العدالة لأخذ جزائهم.

وبعد ذلك ، اتجه المشاركون الى موقع استشهاد قائد المنطقة الرابعة القائد البطل اللواء علي ناصر هادي، لقراءة سورة الفاتحة على روح الشهيد .. مجددين العهد للشهيد ولكافة الشهداء الذين سقطوا وهم مدافعين عن الشرف والذين والعرض والأرض.

شارك في الوقفة كلا من رئيس اللجان المجتمعية بالعاصمة عدن العميد/ علي النمري، مستشار المديرية الأخ/ عبد الرحمن الشعوي، مدير مكتب الاشغال العامة في مديرية التواهي م. طلال، مسؤول اللجان المجتمعية منطقة التواهي عبد العزيز عبد الله، رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بالمديرية احمد عبدي، وعدد من الحقوقيين والصحفيين.