هيئة المواصفات توقف منتجات مخالفة وخطرة في عدن والوديعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أوقفت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، اليوم، عبر مكتبها بميناء المنطقة الحرة في العاصمة المؤقتة عدن، ألف و 450 كرتونا من منتج علكة مخالف للمواصفات القياسية، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



ووفقاً للهيئة، تبين وجود التصاق ما بين المنتج والغلاف، ما أدى إلى خروج ألوان المنتج، وتمت عملية الإتلاف بمقلب المنطقة الحرة، بمشاركة جمارك المنطقة الحرة والجهات ذات العلاقة.

كما أوقفت الهيئة عبر مكتبها في ميناء الوديعة البري حاوية حبيبات بلاستيكية (مواد خام) مصنعة بإعادة تدوير النفايات، حيث ان هذا النوع من الخامات محظور دخولها إلى البلاد، كونها نفايات قد تكون عبوات استخدمت لمواد كيميائية خطرة أو سامة أو مشعة أو لأسمدة ومبيدات وغيرها، لما لها من مخاطر على الصحة والسلامة خصوصاً في ظل ارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان جرّاء استخدام مثل هذه المواد في صناعات الأواني المنزلية ومياه الشرب وغيرها.