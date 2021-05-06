السفير شجاع الدين يبحث مع مدير الوكالة النمساوية سبل تعزيز التعاون المشترك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث سفير اليمن لدى جمهورية النمسا الاتحادية، هيثم شجاع الدين، اليوم، مع مدير الوكالة النمساوية للتنمية-الدكتور مارتن ليدولتر، سبل تعزيز التعاون بين بلادنا والوكالة، وفقا لوكالة سبأ.



وعبر السفير شجاع الدين عن تقدير بلادنا للحكومة النمساوية والوكالة، للدعم الذي قدم لبلادنا من خلال دعم انشطة الصليب الأحمر الدولي، بمبلغ 5 مليون يورو، ودعم أنشطة اليونسيف في اليمن، من خلال تقديم مبلغ مليون يورو لمساعدة أطفال اليمن، إضافة إلى التبرع بمبلغ 2.5 مليون يورو للتحالف العالمي للقاحات والتحصين لمساعدة الدول النامية ومن ضمنها بلادنا في الحصول على لقاح كورونا.

وخلال اللقاء، أطلع السفير شجاع الدين، المسؤول النمساوي على تطورات الاوضاع في اليمن، وما تمارسه مليشيا الحوثي الانقلابية من انتهاكات إنسانية في المحافظات التي تسيطر عليها، واستهدافها للمدنيين والنازحين في محافظة مارب.

من جانبه أكد المسؤول النمساوي، سعيهم لدعم اليمن من خلال المنظمات المتواجدة على الأرض..معرباً عن تطلعه لإحلال السلام في اليمن.