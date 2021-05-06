رئيس صندوق صيانة الطرق والجسور يطلع على أضرار السيول بالطرقات في الضالع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

اطلع رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المهندس معين الماس، اليوم، على أضرار السيول التي لحقت بالطرقات في محافظة الضالع.



وتعرف الماس، على أضرار السيول في جسري المركولة والدمنة، وطريق نقيل الربض على الطريق المؤدي من مديرية الحبيلين إلى محافظة الضالع، ونقيل طريق الأزارق، ونقيل الشيم وشارع الجبارة في قعطبة، وطريق الضالع - جحاف وشارع صالح قاسم، وطريق الضالع - الشعيب، وطريق الضالع - ذخار، والخط المزدوج الضالع - قعطبة، والضالع - حجر والشارع الرئيسي في قعطبة،وفقا لوكالة سبأ.

ووجه رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور، فرع المؤسسة العامة للطرق والجسور، بإزالة تلك الأضرار، وفتح الطرقات أمام المسافرين بشكل عاجل، ورفع تقرير عن التدخلات اللازمة لإصلاح الأضرار ..مؤكدا أن خطة عمل الصندوق للعام الجاري ٢٠٢١م تولي اهتماما كبيرا بشبكة الطرقات والجسور في الضالع.

كما استعرض مدير عام الأشغال العامة والطرق في الضالع المهندس عبدالرحمن علي، ومدير عام فرع مؤسسة صيانة الطرق والجسور في الضالع المهندس علي الطب، مصفوفة احتياجات الطرقات في الضالع.