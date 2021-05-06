شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بترومسيلة تقدم مساعدات إيوائية عاجلة للمتضررين بتريم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

قدمت شركة بترومسيلة، اليوم، الدفعة الأولى من المساعدات الإغاثية العاجلة لـ 167 أسرة متضررة من الامطار بمدينة تريم محافظة حضرموت.



وساهمت الشركة في مساندة جهود السلطة المحلية في فتح الطرقات وإزالة المخلفات وشفط المياه المتجمعة في الساحات العامة، وإعادة حركة السير في الطرق المتضررة من فيضانات السيول.

وأشاد مدير مديرية تريم خالد هويدي، بدعم شركة بترومسيلة، ومساندتهم للسلطة المحلية في تخفيف معاناة المتضررين من السيول.