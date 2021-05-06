وزير الداخلية يشيد بجهود الإدارات الأمنية بمديريات وادي وصحراء وحضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

اشاد وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان، بجهود عمل الإدارات الأمنية في مديريات وادي وصحراء حضرموت نتيجة التناغم الوطني والتكاتف التي تميزت بها القيادات الأمنية بالوداي والصحراء.



واطلع الوزير حيدان، خلال لقائه، اليوم، مدراء أمن وشرطة مديريات حضرموت الوادي والصحراء بحضور مدير عام الأمن والشرطة بوادي حضرموت العميد مبارك العوبثاني، على سير عمل أمن وشرطة مديريات الوادي والصحراء واستعراض الصعوبات والعراقيل التي تواجه سير عملهم الأمني.

وأكد اللواء حيدان، اهتمام الوزارة بتسخير كافة الامكانيات لرفع الاداء الامني في سرعة التعامل مع البلاغات وضبط الجناة ومكافحة المخدرات وتفعيل منظومتي الدوريات والتحريات للحد من انتشار الجريمة..موجهاً بصرف مكافئه لمنتسبي أمن المديريات تكريماً لجهودهم في تنفيذ المهام الأمنية.