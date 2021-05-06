بحث أبرز إحتياجات الأسر المتضررة من كارثة السيول بتريم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أقر مكتب شبكة النماء اليمنية للمنظمات الأهلية (YDN) بوادي حضرموت، اليوم، تشكيل لجنة طوارئ لمكتب (YDN) بمديرية تريم لإعداد قاعدة بيانات عن الأسر المتضررة وأبرز الاحتياجات الأساسية لمساعدتهم بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني والسلطة المحلية وتوحيد الجهود نحو تسخير الإمكانيات المتوفرة لخدمة الأسر المتضررة وتحقيق رضا المستفيدين .



وجرى في الاجتماع الاستثنائي برئاسة مدير مكتب الشبكة مبارك بن شهاب، مناقشة أبرز التدخلات للمتضررين من كارثة السيول بتريم وبحث الاحتياجات الأساسية ذات الأثر المستدام من خلال تنسيق الجهود بين المنظمات الأعضاء وتشاركها لتحقيق الحياة الكريمة للأسر المتضررة من كارثة السيول .

وثمن الاجتماع سرعة تجاوب عدد من المنظمات الأعضاء مع النداء العاجل لـ(YDN) الذي أثمر في تقديم تدخلات للأسر المتضررة شملت تقديم الدعم.

النفسي وتوفير عدد من الاحتياجات العاجلة من مواد إغاثية وصحية..مهيباً بالجمعيات الأعضاء بتكثيف جهودها والتعاون مع اللجنة المشكلة ومساعدتها في إنجاز مهامها بصورة تلائم احتياجات المرحلة الراهنة.