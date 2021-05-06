توزيع سلال غذائية للاسر الاشد فقراً بعدن بدعم كويتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

وزعت جمعية الحكمة اليمانية، اليوم، 900 سلة غذائية للأسر الاشد فقراً بمديرية المنصورة بالعاصمة المؤقتة عدن بدعم من الجمعية الكويتية للاغاثة.



وثمن منسق اللجنة العليا للاغاثة جمال بلفقيه، جهود الأشقاء بدولة الكويت ومايقدمونه من مساعدات اغاثية وانسانية..مؤكداً أن السلال الغذائية ستسهم في تخفيف معاناة الاسر المحتاجة في ظل الظروف التي تمر بها بلادنا.

إلى ذلك سلمت جمعية الحكمة وبدعم من جمعية أحياء التراث الإسلامي لجنة العالم العربي الكويتية، مكتب الصحة والسكان بالمعلا أدوية ومستلزمات طبية خاصة بمكافحة ألموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- ١٩).

وشملت المستلزمات على كمية أنابيب الأوكسجين مع منظماتها ومحاليل وريدية وتغذوية ومضادات حيوية وفيتامينات، وكمامات وقفازات وادوات فحص وبدلات وقاية ومعقمات.