شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لجنة الطوارئ بشبوة تقر عدد من الإجراءات والتدابير لمكافحة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقشت لجنة الطوارئ بمحافظة شبوة برئاسة أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة رئيس اللجنة عبدربه هشلة ناصر، عدد من القضايا والموضوعات المتعلقة بعملها ونشاطها واتخذت الإجراءات والتدابير اللازمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).كما أقرت اللجنة رفع الحظر على عمل المحلات التجارية بمركز المحافظة والتي كانت قد أقرته اللجنة منذ بداية شهر رمضان المبارك الجاري مع استمرار الرقابة على تلك المحلات للتأكد من مدى التزامها بالإجراءات الإحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، وإغلاق مقاهي الشيشة في المدينة حتى انتهاء جائحة كورونا.



وأقرت لجنة طوارئ المحافظة، تشكيل لجنة من مدراء المكاتب المعنية لمتابعة تنفيذ حملة رش وقائي للمستنقعات التي سببتها مياه الأمطار والسيول خلال الأيام الماضية في مدينة عتق مركز المحافظة ، وأوصت محافظ المحافظة بتوجيه الجهات المختصة بعمل دراسات وحلول جذرية لتصريف مياه الأمطار والسيول من شوارع المدينة ومن حوش هيئة مستشفى شبوة العام الجديد.