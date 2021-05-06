إدارة شرطة السير بساحل حضرموت تدشن فعاليات أسبوع المرور العربي 2021

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 مايو 2021

الخليج 365 - المكـلا

أحتضن المسرح الوطني بحضرموت اليوم، حفل تدشين فعاليات أسبوع المرور العربي خلال الفترة 4- 10 مايو الجاري، برعاية محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني والتي تأتي تحت شعار " الحوادث ليس بمصير بل أهمال وتقصير ".



وتتضمن فعاليات أسبوع المرور لهذا العام إقامة معرض رسومات توعوية بمشاركة عدد من الشباب الموهوبين، وبث فلاشات مرئية وصوتية بالقنوات التلفزيونية والإذاعية، ويافضات ولوائح بالشوارع العامة وأماكن الازدحامات، وحملة إلكترونية عبر السوشل ميديا.

وخلال الحفل أشاد الدكتور أحمد سالم باصريح وكيل المحافظة للشؤون المالية والإدارية، بالجهود الذي يبذلها شرطي المرور وإدارة شرطة السير بساحل حضرموت للحد من الاختناقات المرورية، وبذل قصارى جهدهم للتعامل معها.

وفيما عبر العميد سعيد أحمد بن دويس العوبثاني نائب المدير العام لإدارة الأمن والشرطة بساحل حضرموت، عن سعادته بالإنجازات التي حققتها إدارة شرطة السير بساحل حضرموت وتحدي الصعوبات والمعوقات، وآخرها حملة ساند ، مؤكداً على وقوفهم ومساندتهم لإدارة شرطة السير بساحل حضرموت لأداء مهامها وتحقيق إنجازات عالية.-+

العقيد عيسى سعيد بن الفقيه العمودي مدير إدارة شرطة السير بساحل حضرموت، أوضح أن تكثيف جهود شرطة السير ورجال المرور مهم جداً في ظل الأرقام والإحصائيات للحوادث المرورية خلال الأعوام الثالثة الماضية والتي بلغ عدد الحوادث المسجلة رسمياً ١٥٢٦ حادث، وعدد الوفيات ٢٣١ مواطن .

وتخلل الحفل عرض ريبورتاج ومشهد تمثيلي قدمته فرقة الزاهر بعنوان " مرزوق والمرور" وتكريم أبرز خمسة شخصيات ساهمة في إنجاح عمل إدارة شرطة السير بساحل حضرموت خلال الفترة الحالية.

حضر الحفل القاضي شاكر محفوظ بنش رئيس نيابة استئناف المكلا والقاضي عبدالله اليزيدي وكيل الامن والبحث والسجون والدكتور احمد باصريح وكيل المحافظة للشؤون المالية والإدارية والعميد احمد بن جواهر واللواء عبدالله الخياط ومدير عام مكتب الشؤون القانونية بالمحافظة الاستاذ سالم كنيد والمدير العام التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين المهندس فهمي بن شبراق ومدير عام مكتب وزارة الشباب والرياضة الاستاذ حسن المسجدي ومدير عام مديرية المكلا المهندس فائز العمري وجمع من الضباط وضباط صف والافراد من منتسبي المؤسستين الامنية والعسكرية.