الجيلاني مستشاراً لمحافظ حشرموت لشؤون أراضي وعقارات الدولة

وقضى القرار تكليف المنصب محمد سالم علي الجيلاني مستشاراً لمحافظ محافظة حضرموت لشؤون أراضي وعقارات الدولة، وأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كافة الجهات المعنية وذات العلاقة اتخاذ اللازم لتنفيذه.

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أصدر محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، القرار رقم "84" لسنة 2021م، بشأن تكليف مستشاراً لمحافظ المحافظة لشؤون أراضي وعقارات الدولة.

امير السيد

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