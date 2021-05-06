البيضاء.. مقتل وإصابة 3 في اشتباكات بين "آل عمر" ومشرف حوثي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 مايو 2021

الخليج 365 ـ خاص

قتل وأصيب 3 أشخاص، الخميس 6 مايو/أيار 2021، إثر اشتباكات بين أبناء آل عمر ومشرف حوثي في ذي ناعم بمحافظة البيضاء، وسط البلاد.



وذكرت مصادر محلية، أن اشتباكات دارت بين أبناء آل عمر والمشرف الحوثي "أبو هاشم الريامي" (عبدالله محمد خضير الريامي) بمبنى مديرية ذي ناعم.

وبينت المصادر، أن الاشتباكات نتج عنها مقتل فيصل محمد أحمد العمري وإصابة اثنين من مرافقي المشرف، وذلك على خلفية تصفية الشيخ علي محمد العمري، واتهام المليشيات الحوثية أنهم سبب في وفاته.

وتحدثت المصادر، بأن الوضع ما يزال متوترا