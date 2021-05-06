مليشيا الحوثي تستهدف منازل المواطنين في التحيتا جنوبي الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 مايو 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

جددت مليشيات الحوثي، الخميس 6 مايو/أيار 2021، استهداف الأحياء السكنية في مدينة التحيتا جنوب الحديدة بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة.



وقال مصدر محلي، إن مليشيات الحوثي فتحت نيران أسلحتها المتوسطة بكثافة على الأحياء الجنوبية والشمالية الآهلة بالسكان في مركز المدينة.

وأضاف المصدر، إن الاستهداف الحوثي تسبب بحالة من الخوف والهلع في أوساط السكان المدنيين القاطنين في منازلهم.

ويأتي هذا الاستهداف بعد يوم واحد من قصف مماثل شنته مليشيات الحوثي على الأعيان المدنية في مركز مدينة التحيتا، في سياق خروقات الحوثيين للهدنة الأممية