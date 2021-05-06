قصف مدفعي يكبد مليشيات الحوثي خسائر غربي مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 مايو 2021

الخليج 365 ـ متابعات

تكبدت مليشيا الحوثي، الخميس 6 مايو 2021م، خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، في قصف مدفعي لقوات الجيش المسنودة بالمقاومة الشعبية، غربي محافظة مأرب، (شمال شرقي اليمن).



بحسب المركز الإعلامي للقوات المسلحة، فقد لقي العشرات من مليشيا الحوثي مصرعهم، وأصيب آخرون، في قصف مدفعي لقوات الجيش في جبهة صرواح، غربي مأرب.

وكانت مليشيا الحوثي تكبدت اليومين الماضيين خسائر فادحة، خلال قصف مدفعية الجيش لتعزيزات لهم كانت قادمة من صنعاء، في جبهتي المشجح والكسارة.

وشنت مليشيا الحوثي، منتصف ليلة الثلاثاء/ الأربعاء، قصفًا بصاروخين على مدينة مأرب الآهلة بالسكان التي تحتضن نحو مليوني نازح.