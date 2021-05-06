مواجهات عنيفة بين المليشيا والمشتركة في الساحل الغربي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 مايو 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

شهدت جبهات الساحل الغربي، الساعات الماضية، اشتباكات بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة جنوب الحديدة أنتهت بخسائر بشرية في صفوف المليشيات الحوثية فيما ضاعفت القوات المشتركة خسائر المليشيات بقصف مركز على ثكنات وأوكار داخل مركز المحافظة.



الإعلام العسكري أفاد أن الوحدات المرابطة من القوات المشتركة لتأمين حياة المواطنين في مدينة التحيتا ذات الكثافة السكانية خاضت اشتباكات مع المليشيات الحوثية التي حاولت التسلل من مناطق نائية صوب خطوط التماس.

مؤكدا مصرع وجرح عدد من عناصر المليشيات التابعة لإيران وإجبار البقية على الفرار.

وفي الجبهات المتقدمة داخل مدينة الحديدة وجهت القوات المشتركة ضربات موجعة بالسلاح المناسب على أهداف محددة استخدمتها المليشيات الحوثية في استهداف الأحياء السكنية المحررة في شارع الخمسين كما حاولت استهداف الوحدات العسكرية المرابطة في قطاع مدينة الصالح، وفقا لذات المصدر