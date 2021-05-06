تدشين صرف الدفعة الأولى من المساعدات العاجلة بقيمة 25 مليون ريال لمتضرري السيول بمدينة تريم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 مايو 2021

الخليج 365 - تريم

بدأت الأربعاء، القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بتريم توزيع الإعانة المقدمة من الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عبر اللجنة العليا للاغاثة بالمجلس وتنفيذ لجنة الإغاثة بالقيادة المحلية بتريم للمتضررين من جراء السيول في مدينة تريم وهي عبارة عن خمسة وعشرون مليون ريال تم توزيعها على اكثر من ٣٥٠ أسرة حسب الاحصائيات الأهلية ولجنة الإغاثة و الطوارئ بالمجلس الانتقالي الجنوبي مديرية تريم



عضو لجنة الإغاثة والجمعية الوطنية الأستاذ خالد باغريب أوضح مع بداية التوزيع ان الإعانة لفته كريمة من الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي وتم توزيعها بعد الخروج إلى الميدان وتسجيل كل الحالات المتضررة بمنطقة عيديد وصولا الى مناطق تريم كلها التي تعرضت السيول المدمرة التي على إثرها ترك الكثير بيوتهم بعد سقوطها او تعرضها لأضرار مدمرة.

وأوضح رئيس القيادة المحلية للمجلس بحضرموت، الدكتور محمد جعفر بن الشيخ أبوبكر، أن الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي، اعتمد للأسر المنكوبة والمتضررين من الكارثة، دفعة أولى من المساعدات العاجلة، بقيمة 25 مليون ريال، بالإضافة إلى مائتي سلة غذائية.

الجدير بالذكر ان لجنة الإغاثة بالمجلس الانتقالي الجنوبي مديرية تريم ستبدأ في الأيام القادمة توزيع اكثر من ٣٥٠ سلة غذائية لكل المتضررين من السيول بمدينة تريم.

وأعلن رئيس الجالية الجنوبية بالمملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي الشيخ عباس صنيج الشاعري عن تبرعة بمبلغ 4،600،000 مليون ريال لإغاثة تريم.