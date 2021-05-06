معين عبدالملك: الحفاظ على الوفاق السياسي ركيزة أساسية للانتصار في المعركة ضد المشروع الإيراني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، ان الحفاظ على الوفاق السياسي المحقق بموجب اتفاق الرياض ركيزة أساسية للانتصار في معركة اليمن والعرب المصيرية ضد المشروع الإيراني عبر وكلائه من مليشيا الحوثي الانقلابية.. منوهاً بما يبذله الاشقاء في المملكة العربية السعودية لاستمرار التوافق الوطني واستكمال معركة استعادة الدولة وانهاء الانقلاب.



جاء ذلك في كلمة لرئيس الوزراء القاها خلال أمسية رمضانية عقدت في مدينة سيئون محافظة حضرموت، بمشاركة عدد من الشخصيات الاجتماعية والمشائخ والعلماء والدعاة وقيادات من السلطتين المحلية والتنفيذية والقيادات العسكرية والأمنية بوادي وصحراء حضرموت.

ولفت رئيس الوزراء الى زيارته لمأرب وقبلها الى حضرموت وحاليا سيئون وما لمسه من التفاف الشعبي لدعم معركة استكمال انهاء الانقلاب الحوثي، والحفاظ على الدولة والجمهورية.. مشيرا الى ان معركة مأرب هي معركة كل اليمنيين وهي بوابة لتحقيق الانتصار والقضاء على المشروع العنصري والكهنوتي الحوثي.

وأشاد الدكتور معين عبدالملك، بما تقدمه حضرموت من نموذج في التماسك الاجتماعي انطلاقاً من ارثها المتراكم والعريق واهمية الحفاظ على هذا التماسك والدور القيادي المجتمعي.. مشيراً الى ان تكامل الجهود الرسمية والشعبية هو الأساس للنجاح والنهوض وتحقيق الاستقرار والتنمية والعيش الكريم.

واعرب رئيس الوزراء عن تفهمه لطبيعة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن وتراجع قدراته الشرائية، جراء الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية، وخطط الحكومة لتخفيف المعاناة والتداعيات المختلفة على معيشة وحياة المواطنين اليومية.. مؤكدًا الحرص على خلق التنافس الإيجابي بين المحافظات بما ينعكس على التنمية وخدمة المواطنين.

بدوره، أشاد وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري، بزيارة رئيس الوزراء الاستثنائية والمعالجات الكثيرة التي اعتمدها لعدد من المشاكل، بما فيها لملمة الجراح لما حدث في تريم.. مشيرا الى ان سيئون تمثل عمق لليمن في هذه الازمة واحتضنت مختلف أبناء اليمن من كل محافظات الجمهورية.

وشدد على ضرورة دعم معركة مارب والحفاظ على الوطن والدولة ومستقبل الأجيال القادمة.. لافتا الى ما قدمته حضرموت من نموذج جيد للتنمية والسعي لان تكون افضل.. داعيا الله ان يرفع الغمة ويتحقق الاستقرار في كل ربوع الوطن.

وقدم عدد من المشاركون في الأمسية الرمضانية مداخلات حول همومهم وتطلعاتهم من الحكومة والسلطة المحلية واهمية تكاتف الجهود المجتمعية والرسمية .. مؤكدين على ضرورة تعزيز النموذج الذي تقدمه حضرموت وتنميته ودعمه.. منوهين بزيارة رئيس الوزراء ونزوله الميداني الى مديرية تريم لتفقد أحوال المواطنين المتضررين من كارثة السيول، وحرصه على عقد لقاء بالشخصيات الاجتماعية والاستماع اليهم.

حضر الأمسية وزيري الداخلية اللواء ابراهيم حيدان والصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، ومدير مكتب رئيس الوزراء أنيس باحارثة.