محافظ البيضاء يوجه بتشكيل لجنة فرعية لحملة تعبئة وإسناد الجيش الوطني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

وجه محافظ محافظة البيضاء اللواء الركن ناصر الخضر السوادي، بتشكيل لجنة فرعية في المحافظة لحملة التعبئة العامة والإسناد للجيش الوطني في المعركة الوطنية ضد المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة إيرانيا .



واكد محافظ البيضاء خلال ترأسه، اليوم، اجتماعاً موسعاً لتدشين مرحلة جديدة من التعبئة والإسناد لرفد ودعم الجبهات بحضور وكيل المحافظة لشؤون مديريات رداع الدكتور سنان جرعون ومدير عام شرطة البيضاء العميد الركن احمد الحداد ومدراء عموم المديريات وقيادات الأحزاب السياسية والشخصيات الاجتماعية وقيادات المقاومة، أن أبناء محافظة البيضاء متواجدين منذ اللحظة الأولى في مختلف جبهات القتال على امتداد الوطن..مشيداً بالمواقف البطولية التي يسطرونها مع إخوانهم في بقية المحافظات الأخرى ضد هذه المليشيات الارهابية التي تحاول طمس الهوية الوطنية وتنفذ أجندة خارجية بدعم فارسي ايراني وترتكب ابشع الجرائم والانتهاكات في حق أبناء الشعب اليمني.

وأكد اللواء السوادي، أن المرحلة تتطلب تظافر كل الجهود والالتفاف حول المعركة لتطهير كل شبر في الوطن من هذا الفكر الطائفي الكهنوتي الإرهابي وتحرير اليمن من مشروع السلالة الإيراني وأدواته ومليشياته..مشدداً على ضرورة تنفيذ مهام وأنشطة الحملة من أجل تحقيق أهدافها.

واشاد المجتمعون بجهود ابطال الجيش ورجال المقاومة الشعبية الذي يسطرون اروع الملاحم البطولية في مختلف المواقع والميادين ويدافعون عن الجمهورية اليمنية ومكتسباتها وثوابتها ويتصدون للمليشيات الحوثية.