عدن.. اجتماع برئاسة العوج يناقش أوضاع قطاع الإتصالات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 مايو 2021

الخليج 365 - عدن

ناقش إجتماع عقد عبر تقنية الإتصال المرئي برئاسة وزير الإتصالات وتقنية المعلومات، الدكتور نجيب منصور العوج، أوضاع قطاع الإتصالات والجهود المبذولة لتطوير الخدمات وتحسينها والمشاريع المزمع تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص وكذلك التعاون مع الشركاء الدوليين بمجالات التدريب والتاهيل واعداد الدراسات والابحاث .



وتطرق الإجتماع إلى الأثار والأضرار التي لحقت بالقطاع في محافظة حضرموت وعدد من المناطق بسبب السيول الناتجة عن الأمطار وأهمية التدخل لإصلاحها .

وفي الإجتماع، استعرض مدير عام مشروع (عدن نت) المهندس منصور الوليدي، الخطوات العملية التي يتم الاعداد لها لتوسعة خدمات عدن نت ورفع عدد المشتركين وكذلك كفاءة خدمة الانترنت .

فيما تحدث رئيس المكتب الفني بالوزارة، وائل طرموم، عن الجهود التي تبذلها الوزارة على المستوى الدولي لإنخراط اليمن ضمن الدول المهتمة بالأمن السرياني .

حضر الإجتماع وكيل الوزارة محمد موسى ومدراء عموم المؤسسات والقطاعات التابعة للوزارة.