شرطة السير بالمهرة تدشن أسبوع المرور العربي الموحد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 مايو 2021

الخليج 365 - المهرة

دشنت إدارة شرطة السير بمحافظة المهرة فعاليات أسبوع المرور العربي الموحد، الذي يستمر من ٤ إلى ١٠ مايو ٢٠٢١، تحت شعار "الحوادث ليست بمصير بل إهمال وتقصير"، برعاية الأستاذ محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة، وتزامنا مع فعاليات أسبوع المرور العربي.



حيث جرى التدشين من قبل نواب مدير شرطة السير بالمحافظة، وبحضور الضباط والصف من أفراد شرطة السير.

وأوضح الملازم حسين أحمد المراني مدير شرطة السير بمديرية الغيضة، بأن هذه الفعاليات تأتي وفقًا لخطة مدير عام شرطة السير بالجمهورية، وكذلك توجيهات مدير عام الأمن والشرطة بالمحافظة العميد مفتي سهيل صموده.

وشدد مدير شرطة السير بالمحافظة العقيد سالم عمر الكثيري، على الجميع التعاون في الإلتزام والتقيد بآداب وقواعد المرور لتجنب ارتكاب الحوادث المرورية حفاظًا على الأرواح والممتلكات العامة.

بعد ذلك تم النزول الميداني إلى الشوارع الرئيسية والتقاطعات بمدينة الغيضة للعمل على نشر التوعية المرورية بين أوساط المجتمع، والعمل على تنظيم حركه السير وتنفيذ الخطة المرورية الرمضانية لتسيير الحركة لخطوط السير في نواحي المدينة.

ونوه الملازم حسين المراني إلى أن فعاليات أسبوع المرور العربي هي ظاهرة اجتماعية تسعى إلى نشر الوعي المروري في أوساط المجتمع من خلال عدد من الإجراءات لإبراز حجم المشكلة المرورية بكل تداعيتها، وإظهارها من خلال إبراز الصور المعبرة عن الحوادث المرورية، والتثقيف المروري بشتى المجالات لغرس مستوى الفهم لدى المواطنين.

مضيفًا، وسيتم عرض صورا للحوادث المرورية والتي تم قيدها مع إبراز الأسباب والتوضيح للنقاط السوداء التي تتكرر فيها الحوادث من خلال معرض الرسومات الذي سيتم عرضه ضمن فعاليات الأسبوع.

إلى ذلك سيتم إبراز الإنجازات التي حققتها إدارة شرطة السير بالغيضة للعمل على الحد من الحوادث المرورية بالتنسيق مع الجهات المختصة، ووضع المطبات وكذلك قص الأشجار التي كانت تحجب الرؤيا لدى السائقين.

إلى ذلك عبر النقيب وائل غازي نائب مدير شرطة السير بالمحافظة إلى إنه سيتم استعراض أسباب الحوادث في إطار المحافظة، ورفع كافة النقاط السوداء للجهات المعنية، ووضع الحلول للحد من ارتكاب الحواث، على أن يتم نشر كل الفعاليات عند توزيع اللواصق والبروشورات.