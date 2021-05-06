مكتب الأشغال بحصوين يباشر فتح الطريق إلى منطقة قديفوت الذي قُطع جراء السيول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 مايو 2021

الخليج 365 - المهرة

باشر مكتب الأشغال العامة والطرق بمديرية حصوين بمحافظة المهرة ، الأربعاء، العمل في فتح الطريق المؤدية من وإلى منطقة قديفوت، والذي قطعته مياه السيول في المنطقة بعد هطول الأمطار على بعض المرتفعات في المديرية.



وأكد الأستاذ رفعي ناصر، الأسد مدير مكتب الأشغال العامة والطرق بمديرية حصوين، أن الشيخ ياسر عبدالله الأسد مدير عام المديرية وجه بفتح الطريق بأسرع وقت، إثر تلقيه مناشدات الأهالي في المنطقة، مشيراً إلى أن معاناة المواطنين في قديفون تتكرر مع جريان الأودية وهطول الأمطار بشكل مستمر.

هذا وعبر المواطنون عن تقديرهم لجهود السلطة المحلية، مثمنين التجاوب السريع لمدير عام المديرية مع مطالبهم بفتح الطريق إلى منطقتهم ورفع الضرر الذي لحق به جراء السيول.