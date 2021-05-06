مدير عام مكتب الصحة والسكان بالمهرة يشدد على أهمية توجه المواطنين إلى مراكز التحصين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 مايو 2021

الخليج 365 - متابعات

شدد الدكتور عوض مبارك مدير عام مكتب الصحة والسكان محافظة المهرة على أهمية توجه المواطنين وخاصة كبار السن إلى مراكز التحصين وأخذ اللقاحات اللازمة لمواجهة وباء كورونا مؤكداً على فعالية هذا اللقاح وتأثيره بشكل إيجابي للحفاظ على الصحة العامة للمجتمع المحلي .



وأهاب بن مبارك بكافة العاملين في قطاع الصحة اخذ اللقاح أولاً وعدم التهاون في أخذ الإجراءات الإحترازية كونهم المعنيين بالتعامل ومخالطة الحالات المصابة بهذا الوباء .

من جهة أخرى أشاد الدكتور بن مبارك بدور الشباب والكثير من المواطنين الذين استمعوا لعقولهم ولم يستمعوا لبعض الإشاعات المغرضة والمشككة في فعالية هذا اللقاح وبدأو يتوافدون بشكل يومي على مراكز التحصين وأخذ الجرعات اللازمة كغيرهم من مختلف بلدان العالم.