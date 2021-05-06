شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على آخر تطورات الوضع الوبائي بساحل حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 مايو 2021

الخليج 365 - المكلا

أصدرت اللجنة الفنية لمكافحة فيروس كورونا، التابعة لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت، آخر تطورات الوضع الوبائي بساحل المحافظة ليوم أمس الأربعاء.



وفيما يلي ننشر نص البيان نقلا عن "منصة وعي"، كما ورد:

بلغ اجمالي الحالات المؤكدة بمرض فيروس كورونا COVID-19 ليوم الأربعاء 5 حالات موزعة على المديريات كالتالي :

حالتين من مديرية غيل باوزير

الحالة 1 لانثى تبلغ من العمر 60 عام

من منطقة حي المستقبل

الحالة 2 لانثى تبلغ من العمر 69 عام

حالة من مديرية الديس الشرقية

الحالة 3 لانثى تبلغ من العمر 80 عام

حالة من مديرية المكلا

الحالة 4 لذكر يبلغ من العمر 48 عام من منطقة روكب

حالة من مديرية دوعن

الحالة 5 لانثى تبلغ من العمر 80 عام من منطقة لبنة

3 حالات وفاة COVID-19 جديدة ليوم أمس، من مديرية المكلا

الحالة 1 لانثى تبلغ من العمر 60 عام من منطقة فوه القديمة

الحالة 2 لانثى تبلغ من العمر 50 عام من منطقة فوه ابن سينا

الحالة 3 لذكر يبلغ من العمر 70 عام من منطقة الغليلة

الحالات النشطة 402 حالة نشطة

390 حالة تتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة والمتابعة من قبل فرق الاستجابة السريعة في المنزل وهم بحالة صحية جيدة

4 حالات تتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة في مركز العزل بمستشفى ابن سينا

7 حالات تتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة في مركز العزل بمستشفى الدكتور رياض

الوضع الصحي في مركز العزل والفرز بمستشفى ابن سينا

7 حالة تتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة في مركز العزل والفرز بمستشفى ابن سينا

4 حالات مؤكدة

3 حالات بانتظار نتيجة الفحص

الوضع الصحي في مركز العزل بمستشفى الدكتور رياض

7 حالات تتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة جميعها حالات مؤكدة