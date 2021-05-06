مشروع النظافة والتحسين بالشحر يواصل تكثيف عمله في المربع الثالث

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 مايو 2021

الخليج 365 - المكـلا

يواصل مشروع النظافة والتحسين بمديرية الشحر تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة الرمضانية الشاملة وتزامنا مع قرب قدوم عيد الفطر المبارك ، التي أعدتها إدارة المشروع للتعامل مع المخلفات في مواقعها المخصصة ومواقع الرمي العشوائي والاسواق ، وفق الامكانيات المتاحة للمشروع .



وجرى خلال اليومين الماضيين تكثيف العمل في المربع الثالث والذي يشمل الجزء الشرقي والغربي للمدينة وإعادة تأهيل المواقع المخصصة لوضع المخلفات وإزالة أشجار السيسبان من الشارع الموازي لمسجد الرحمن وبعض الشوارع الاخرى الواقعة بالمنطقة الشرقية ، وتنظيف وتعديل المواقع العشوائية في إطار المساعي الحثيثة لتحسين وتيرة العمل وإبراز المدينة بالصورة الجمالية والحضارية .

وأفاد مشرف المربع الثالث ماهر بن شملان أن الجهود ستتواصل خلال هذه الأيام بسواعد مهندسي المشروع ، والتي تهدف الى المحافظة على المنظر الجمالي للمدينة وتحسين الشوارع ، مختتما حديثه بتقديم الشكر والتقدير لإدارة المشروع والمتمثلة في مديرها الاستاذ شهاب رشيد حداد للاهتمام المتواصل وتقديمه كافة الدعم والتسهيلات لإنجاح الخطة الرمضانية.