شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نادي شعب حضرموت يقيم حفل افطاره السنوي الأول لضيوف وإدارة ولاعبي ورابطة النادي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 مايو 2021

الخليج 365 - المكلا

أقام نادي شعب حضرموت حفل افطاره السنوي الأول لضيوف وإدارة ولاعبي ورابطة النادي، يوم الأربعاء، بمنشأة النادي بمدينة المكلا، والذي يأتي برعاية كريمة من مؤسسة بن مقيبل للتجارة.



وخلال الحفل الذي حضره وزير التربية والتعليم الأستاذ طارق العكبري، تقدم قيادة ومشجعي نادي شعب حضرموت، بقيادة الكابتن عامر بن مرضاح بدرع الوفاء والعرفان لمؤسسة بن مقيبل التجارية على تفاعلهم ودعمهم السخي للنادي.

حضر الافطار عدد من الشخصيات الاجتماعية، والشخصيات الرياضية، وعدد من لاعبي النادي القدامى، بالإضافة إلى كوكبة من رابطة ومشجعي النادي.