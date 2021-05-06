شكرا لبحثكم عن خبر مشاورات شباب عدن تتناول في لقاء حواري جائحة كورونا في مدينة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن/خاص - عاد نعمان

تستعد مجموعة مشاورات شباب/ات عدن AYC, للقاء الحواري حول الموجة الثانية من جائحة كورونا المستجد (كوفيد - 19) في مدينة عدن, الذي تنظمه عبر منصة تطبيق زووم, وتنطلق فعالياته تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الخميس.

يأتي اللقاء الحواري موسوم بعنوان "جائحة كورونا والجهود المبذولة لمجابهتها", ويتحدث فيه كل من: وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع الرعاية الصحية الأولية د. علي الوليدي, رئيس حملة أنا متطوع انا مستعد د. ياسمين باغريب, ورئيس مؤسسة صنع في عدن م. نزيه ناصر.

يستمر اللقاء الحواري على مدى ساعتين, وتدير مجرياته وتيسر جلساته عضوة المجموعة/أقدار مختار, بحضور ومشاركة أعضاء وعضوات المجموعة.

وجهت المجموعة دعوة مفتوحة; لمتابعة اللقاء الحواري, في منشور بصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك, حمل الرابط المؤدي إلى القاعة الإفتراضية الخاصة باللقاء الحواري.

تعتزم المجموعة خلال الفترة القريبة القادمة, تنظيم لقاءات إفتراضية إلكترونية, عبر منصة تطبيق زووم, تتناول وتحاور فيها مستجدات الأوضاع العامة وتطورات الأحداث الأخيرة في مدينة عدن; بإستضافة مسؤولين وممثلي جهات معنية وشخصيات ذات إختصاص.

تأسست مجموعة مشاورات شباب/ات عدن AYC, مطلع عام 2020م, من نخبة متميزة وفاعلة من شباب/ات مدينة عدن ذوي الكفاءات والقدرات, وتعتبر إحدى تجليات المبادرات الشبابية المجتمعية النوعية, تنشط خارج المنظومة الرسمية ودوائر صنع القرار, وتستمد وجودها وتمارس نشاطها من منطلق الشراكة والمسؤولية الإجتماعية في مدينة عدن.