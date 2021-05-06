شكرا لبحثكم عن خبر نيويورك: ادارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة تشيد بمبادرة مجموعة هائل سعيد والمبادرة الدولية لمواجهة كوفيد١٩ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

اشادت منظمة الأمم المتحدة ادارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالدور الحيوي لستة تجارب عالمية في الاستجابة لوباء كوفيد ١٩ من ضمنها المبادرة العالمية لمواجهة ⁧‫#كوفيد_19‬⁩ في ⁧‫#اليمن‬⁩ بقيادة مجموعة هائل سعيد أنعم.وشركاه

جاء ذلك في دراسة أجراها مركز أبحاث أوكسفورد قسم التنمية الدولية بالتعاون مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة (UN DESA) عن الشراكات استجابة لفيروس كوفيد -19 - وحماية.

تهدف الدراسة إلى تحديد ومعالجة ما يلي: تصنيف الشراكات التي أقيمت خلال COVID-19 ، والأثر ، وعملية تطوير الشراكة ، والظروف التمكينية التي سمحت بتطوير الشراكات ، والتحديات وعوامل النجاح ، وأي دروس حول استجابة الشراكات للأزمات الأخرى.

و شددت الدراسة التي اجراها المركز على أهمية تعزيز التعاون العالمي والشراكات الفعالة بين جميع القطاعات وأصحاب المصلحة - ليس فقط في مواجهة التحديات الهائلة التي يفرضها الوباء ، ولكن أيضًا لإعادة البناء بشكل أفضل. وبالتالي ، يعد التعاون بين أصحاب المصلحة المتعددين آلية مهمة لمواجهة تحديات COVID-19 وسيكون ضروريًا عندما تبدأ المجتمعات في التعافي والتطلع إلى بناء مجتمعات أكثر استدامة ومرونة وشمولية.

رابط الدراسة

https://sdgs.un.org/sites/default/files/2021-05/Partnerships%20in%20response%20to%20COVID-19%20light.pdf