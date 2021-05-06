شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبريل الجحيم للحوثي.. 510 قتلى بينهم 74 طفلا مجندا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أبريل الجحيم للحوثي.. 510 قتلى بينهم 74 طفلا مجندا

الخميس 6 مايو 2021

الخليج 365

تلقت مليشيا الحوثي خلال إبريل/ نيسان الماضي ضربات موجعة كبدتها آلاف القتلى والجرحى بينهم 510 قتيلا اعترفت بمصرعهم على وسائل إعلامها.



وتعتبر جبهات مأرب هي أكبر مسرح للجحيم، وذلك عقب رهان المليشيات الانقلابية على آلاف المقاتلين الحوثيين المدعومين من إيران في اجتياح المحافظة، وحصادهم تباعا بنيران الجيش اليمني ورجال القبائل وضربات مدمرة لمقاتلات التحالف.

كما أطاحت الانتصارات المقاومة اليمنية المشتركة في البيضاء والضالع والجوف وتعز ومعارك شرسة في الحديدة وحجة وصعدة في مئات القتلى آخرين، بالإضافة إلى خسائر مدوية في صفها القيادي العسكري تساقطوا تباعا في عملية نوعية جوية للتحالف العربي.

وتفرض مليشيا الحوثي تعتيم مشدد على مصير قياداتها العسكرية المتطرفة الميدانية، كما تتكتم بشدة على أعداد الخسائر في صفوفها خوفا على المعنويات النفسية للمقاتلين وأهاليهم، خصوصا اولئك الذين يتم اختطافهم ويتم تجنيدهم بالقوة.

وتلجأ مليشيا الحوثي إلى بث مراسيم يومية معدة مسبقا على وسائل إعلامها ضمن عمليات تشييع طائفية، تستهدف الترويج لبطولات وهمية ونشر ثقافة الموت في في المناطق الفقيرة شمالي البلاد.

وبحسب إحصائيات نشرها الموقع الرسمي للقوات اليمنية المشتركة، فأن مليشيا الحوثي اعترفت وشيعت خلال شهر أبريل/نيسان الماضي، جثامين 509 قتلى غالبيتهم من القيادات العسكرية الذي يمنحها الانقلابيين شارات عسكرية كبيرة.

وأكدت الإحصائيات أن جبهات مأرب، شرقي اليمن، كانت الأكثر حصداً بين محاور القتال الملتهبة، إذ كشفت الأرقام عن دفن مليشيا الحوثي 74 طفلاً لا تتجاوز أعمارهم الـ18 عاماً عقب تجنيدهم بالقوة.

وأظهرت الأرقام أيضاً مقتل 25 موظفا حكوميا جندهم الانقلاب الحوثي بالقوة للقتال في صفوفهم من مؤسسات مختلفة بمناطق سيطرتها، فضلا عن 18 من فئة المهمشين الأشد فقرا لقوا مصرعهم عقب زجهم لمحارق الجبهات.

وشملت الإحصائية نحو 208 عناصر من عناصر مليشيا الحوثي، وأكثر من 301 قياديا سقطوا تباعا في جبهات مأرب والساحل الغربي والجوف والبيضاء والضالع.

واعترفت مليشيا الحوثي على وسائل إعلامها أن هذه القيادات كانت قد رقتهم إلى ضباط عسكرين ومنحتهم شارات عسكرية متفاوتة، أبرزها 44 قياديا برتبتي "عميد" و"عقيد"و91 برتبتي "رائد" و"نقيب".

بالإضافة إلى نحو 176 قياديا ميدانيا كانوا يحملون رتب " مقدم" و" ملازم أول"، و"ملازم ثاني"، و "مساعد"، فضلا عن قيادي بارز نصبه الحوثيون مديراً لفرع المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية بمأرب، وهو كيان شيدته المليشيات لشرعنة نهب المعونات.

وطبقا للإحصائية أيضاً فإن أغلب القتلى من العاصمة صنعاء وأمانة العاصمة، ثم محافظات ذمار وحجة وعمران وإب وصعدة، فالحديدة وتعز والمحويت والبيضاء وريمة.

ولا تشمل هذه الحصيلة قيادات الصف الأول لمليشيا الحوثي الذين تم الإطاحة بهم في عملية عسكرية في مارس، وتم تشيعهم في أبريل الماضي، أبرزهم "سلطان زابن" و"اللواء ركن زكريا الشامي" و3 أخرين مازالت مليشيا الانقلاب تتكلم عليهم.

كما اعترفت بوفاة مهندس الانقلاب اللواء ركن "يحيى الشامي" وشيعته مع 8 آخرين من القيادات العسكرية الذين قتلوا في جبهات القتال وتكتم المليشيات عنهم.

مأرب تلتهم الحشود

وقال قائد اللواء 143 مشاة بالجيش اليمني العميد الركن ذياب القبلي، إن مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران خسرت كل حشودها، التي دفعتها إلى محافظة مأرب (شرق).

وأوضح المسؤول العسكري اليمني في بيان، أن مليشيا الحوثي فشلت في تحقيق أي أهدف لها على الأرض، رغم إعدادها الكبير لمعركة مأرب، مؤكدا أنها منيت فيها بخسائر كبيرة.

وذكر القبلي أن نهاية المليشيا الحوثية باتت تقترب، وهذه المعركة هي معركة النصر".

يشار إلى اعتراف مليشيا الحوثي في مارس/ آذار بمقتل 669 انقلابيا بينهم 383 قيادياً فقط رغم خسارتها الآلاف.

فيما سجلت احصائيات رسمية للجيش اليمني والتحالف تكبد مليشيا الحوثي خلال شهر فبراير / شباط الماضي أكثر من 3 آلاف قتيلا وجريحا إلا أن مليشيا الانقلاب كعادتها لم تعترف بغير 184 قتيلاً بينهم 73 قيادياً.