الإرياني: سفير إيران لدى الحوثيين يتصرف كـ"حاكم فعلي" لصنعاء‎

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإرياني: سفير إيران لدى الحوثيين يتصرف كـحاكم فعلي لصنعاء

الخميس 6 مايو 2021

الخليج 365

قال وزير الإعلام معمر الأرياني، إن تحركات وتصرفات السفير الإيراني لدى الحوثيين في صنعاء حسن إيرلو، تؤكد أنه ”الحاكم الفعلي“ للمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، واصفا قياداتهم بأنهم "مجرد ديكورات".



وكتب الأرياني، سلسلة تغريدات على حسابه الشخصي في تويتر، قال فيها إن ‏تحركات الضابط في فيلق القدس الإيراني المدعو حسن إيرلو، والتي يتم إبرازها عبر وسائل الإعلام التابعة لميليشيات الحوثي، تؤكد أنه بات يتصرف كحاكم فعلي، ويفرض نفسه المسؤول الأول عن العاصمة المختطفة صنعاء، وباقي المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي.

وأضاف الإرياني أن هذه التحركات تؤكد أن قيادات مليشيات الحوثي، مجرد ديكورات شكلية، لا تمتلك القرار الفعلي في الجانب السياسي والعسكري وحتى الإداري.

وأشار إلى أن النظام الإيراني، يمارس عبر المدعو حسن ايرلو، والمصنف في قوائم الإرهاب الدولية، وصايته المباشرة والمعلنة، على إدارة المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات.

وأكد وزير الإعلام اليمني أن هذه التحركات تكشف للمجتمع الدولي والرأي العالم، حقيقة الأحداث منذ الانقلاب، وتؤكد محاولات النظام الإيراني فرض سيطرته على اليمن، ضمن مشروعها التوسعي في كامل المنطقة، وتحويل اليمن إلى منطلق لتنفيذ سياساته التدميرية، واصفا مليشيا الحوثي بأنها مجرد أداة قذرة، لتنفيذ هذا المشروع.