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الخارجية الأمريكية: الحل باليمن يبدأ بوقف هجمات الحوثي على مأرب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخارجية الأمريكية: الحل باليمن يبدأ بوقف هجمات الحوثي على مأرب

الخميس 6 مايو 2021

الخليج 365

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، أن الحل الدائم في اليمن يبدأ بوقف هجمات الحوثيين على مأرب.

 

إلى ذلك، ذكرت الخارجية الأمريكية أن المبعوثين الأممي مارتن غريفثس والأمريكي تيم ليندركينغ ومجلس الأمن مجمعون على أن الحل باليمن يبدأ بوقف هجمات مأرب.

 

تهديد أمريكي للحوثي

 

كانت مصادر قد كشفت الثلاثاء، أن المبعوث الأمريكي إلى اليمن هدد الحوثيين بعقوبات إذا لم يتوقف هجوم مأرب والقبول بوقف النار.

 

وأكدت المصادر أن المبعوث الأمريكي أبلغ الحوثيين عبر وسطاء في مسقط أن عدم التعاون سيواجه بعقوبات.

 

المقترح الأممي

 

ويعطي المقترح الأممي المدعوم من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، أولوية لوقف هجوم الحوثيين على مأرب، جنبا إلى جنب مع إجراءات لخفض القيود على سفن الوقود المتجهة إلى موانئ الحديدة ومطار صنعاء الدولي، وتحييد الاقتصاد، ودفع رواتب الموظفين ضمن خطة تفضي إلى وقف شامل لإطلاق النار، والانتقال إلى مفاوضات أوسع لتقاسم السلطة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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