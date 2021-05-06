حضرموت.. نقل التوأم السيامي إلى السعودية تمهيداً لفصلهما

المنامة - ياسر ابراهيم - نقلت طائرة طبّية، التوأم السيامي "يوسف وياسين" من مطار الريّان الدولي بالمكلا، إلى المملكة العربية السعودية لدراسة حالتهما وإجراء عملية فصلهما.



وقالت مصادر خاصة، لـ "يمن شباب نت"، إن طائرة طبية، أقلعت قبل قليل من مطار الريّان وعلى متنها التوأم السيامي مع والدتهما وجدهما إلى السعودية.



وفي الثامن عشر من إبريل الماضي 2021، وجه الملك سلمان بن عبدالعزيز، بنقل التوأم السيامي "يوسف وياسين" ووالديهما للرياض لإجراء الفحوصات الطبيّة اللازمة لهما، ودراسة إمكانية فصلهما.



يُشار إلى أن الطفلين السيامي "يوسف وياسين"، توأمان متلاصقين في منطقة الرأس، ويبلغا من العمر ثمانية أشهر.

