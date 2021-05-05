تكريم 260 موظفا في القطاعين العام والخاص بمأرب بمناسبة يوم العمال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

كرمت السلطة المحلية بمحافظة مأرب ومكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، 260 موظفا في القطاعين العام والخاص في المحافظة، بمناسبة اليوم العالمي للعمال الذي يصادف الأول من مايو في كل عام.



وخلال الحفل الذي أقيم بالمناسبة أشاد وكيل المحافظة لشؤون المديريات الغربية محمد المعوضي بدور العمال وموظفي القطاع العام والخاص والمختلط في النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها مدينة مأرب في شتى المجالات.. مثمناً كل الجهود المبذولة لتقديم محافظة مأرب بالصورة الناصعة والمشرقة التي تليق بها وبتاريخها الحضاري، حتى باتت اليوم تشكل نموذجا لحضور الدولة والتنمية والبناء.

من جهته أوضح مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل عبدالحكيم القيسي أن إقامة هذا الحفل السنوي وتكريم الموظفين المبرزين في القطاعين العام والخاص ليس سوى تعبيراً رمزياً عن مدى تقدير السلطة المحلية ومكتب الشؤون الاجتماعية والعمل لجهودهم وتفانيهم في خدمة وطنهم ومحافظتهم في مختلف المجالات الوظيفية والعملية.. داعياً جميع العاملين إلى مضاعفة الجهود وحشد كل الطاقات بما يسهم في إنجاح خطط التنمية المنشودة في المحافظة.