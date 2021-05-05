تدشين أسبوع المرور العربي بمحافظة المهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

دشنت إدارة شرطة السير بمحافظة المهرة اليوم، فعاليات أسبوع المرور العربي الموحد.



وأكد مدير شرطة السير بمديرية الغيضة الملازم حسين المراني، على ضرورة الالتزام والتقيد بآداب وقواعد المرور لتجنب ارتكاب الحوادث المرورية حفاظاً على الأرواح والممتلكات العامة.

وشملت الفعاليات النزول الميداني إلى الشوارع الرئيسية والتقاطعات بمدينة الغيضة، للعمل على نشر التوعية المرورية بين أوساط المجتمع.