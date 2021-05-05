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تدشين أسبوع المرور العربي بمحافظة المهرة

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تدشين أسبوع المرور العربي بمحافظة المهرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 مايو 2021

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دشنت إدارة شرطة السير بمحافظة المهرة اليوم، فعاليات أسبوع المرور العربي الموحد.

 

وأكد مدير شرطة السير بمديرية الغيضة الملازم حسين المراني، على ضرورة الالتزام والتقيد بآداب وقواعد المرور لتجنب ارتكاب الحوادث المرورية حفاظاً على الأرواح والممتلكات العامة.

 

وشملت الفعاليات النزول الميداني إلى الشوارع الرئيسية والتقاطعات بمدينة الغيضة، للعمل على نشر التوعية المرورية بين أوساط المجتمع.

 

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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