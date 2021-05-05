غريفيث يختتم جولة اجتماعات في السعودية وعمان لوقف إطلاق النار في بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

اختتم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث اليوم الأربعاء جولة اجتماعات استمرت أسبوعاً مع مجموعة من المعنيين اليمنيين، والإقليميين والدوليين، في السعودية وعُمان، في إطار سعيه للتوصل إلى وقف إطلاق النار في البلاد.



وقال بيان للمبعوث الأممي إن "الجولة تأتي للتوصل إلى وقف إطلاق النار لتقليل المخاطر التي تهدد حياة المدنيين في اليمن، بما يتضمن وقف هجوم الحوثيين على مأرب الذي دام لأكثر من عام".

وأكد البيان أن غريفيث يسعى إلى رفع القيود المفروضة على موانئ الحديدة، وفتح مطار صنعاء للتخفيف من حدة الوضع الإنساني المتردي.

وقال غريفيث: "استمر نقاشنا حول هذه القضايا لما يزيد عن العام، وكان المجتمع الدولي داعماً بشكل كامل في أثناء ذلك، ولكننا للأسف لسنا حيث نود أن نكون فيما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق، في الوقت نفسه، استمرت الحرب بلا هوادة وتسببت في معاناة هائلة للمدنيين".

وأكد المبعوث الأممي مواصلة تفاعله مع أطراف النزاع وكل الجهات المعنية والفاعلة وأصحاب المصلحة لمنحهم الفرص لإيجاد أرضيات مشتركة للمساعدة في دفع جهود السلام إلى الأمام.

وللعام السابع على التوالي، يشهد اليمن صراعا مسلحا بين القوات الحكومية مدعومة بقوات التحالف العربي من جهة، ومسلحي الحوثيين المدعومين من إيران من جهة ثانية، ما تسبب في جر البلاد نحو أسوأ أزمة إنسانية في العالم.