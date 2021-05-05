اجتماع برئاسة العوج يناقش أوضاع قطاع الاتصالات وتوسعة خدمات عدن نت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش اجتماع عقد اليوم برئاسة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، الدكتور، نجيب العوج، أوضاع قطاع الاتصالات والجهود المبذولة لتطوير الخدمات وتحسينها والمشاريع المزمع تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص والتعاون مع الشركاء الدوليين بمجالات التدريب والتأهيل واعداد الدراسات والابحاث.



وتطرق الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي إلى الأضرار التي لحقت بالقطاع في محافظة حضرموت وعدد من المناطق بسبب السيول الناتجة عن الأمطار وأهمية التدخل لإصلاحها.

واستعرض مدير عام مشروع (عدن نت) المهندس منصور الوليدي، الخطوات العملية التي يتم الاعداد لها لتوسعة خدمات عدن نت ورفع عدد المشتركين وكذلك كفاءة خدمة الانترنت.

فيما تحدث رئيس المكتب الفني بالوزارة، وائل طرموم، عن الجهود التي تبذلها الوزارة على المستوى الدولي لانخراط اليمن ضمن الدول المهتمة بالأمن السيبراني.