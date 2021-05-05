شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر معين عبدالملك يصل إلى مدينة سيئون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

وصل رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم الأربعاء، إلى مدينة سيئون، لتفقد احوال المواطنين والاطلاع على الاوضاع الخدمية والأمنية والتنموية.



وسيزور رئيس الوزراء ومعه وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، مديرية تريم للتعرف على حجم الأضرار التي خلفتها كارثة السيول وتسببت بخسائر بشرية ومادية والتنسيق بين الحكومة والسلطة المحلية لمعالجة الاضرار وتعويض المتضررين.

وكان في استقبال رئيس الوزراء لدى وصوله مطار سيئون الدولي وزير الداخلية اللواء ابراهيم حيدان ووكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري، وقائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء صالح طيمس ومدير أمن حضرموت الوادي والصحراء العميد مبارك العوبثاني، وعدد من قيادات السلطة المحلية والتنفيذية والعسكرية والأمنية.