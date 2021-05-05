مناقشة سبل تفعيل عمل ونشاط حماية المستهلك بشبوة

وأكد الاجتماع على ضرورة تشكيل لجنة لحماية المستهلك في المحافظة، وفريق تفتيش مشترك من المكاتب المعنية، للقيام بمهام التفتيش والرقابة على المواد الاستهلاكية داخل أسواق المحافظة وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

ناقش اجتماع برئاسة أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة عبدربه هشلة، وضم عضو اللجنة العليا لحماية المستهلك الدكتور عيسى الأحمدي، ومدراء العموم، القضايا المتعلقة بحماية المستهلك وسبل تفعيل عمل ونشاط فرع اللجنة.

محمد يوسف

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