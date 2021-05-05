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مناقشة سبل تفعيل عمل ونشاط حماية المستهلك بشبوة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 مايو 2021

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ناقش اجتماع برئاسة أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة عبدربه هشلة، وضم عضو اللجنة العليا لحماية المستهلك الدكتور عيسى الأحمدي، ومدراء العموم، القضايا المتعلقة بحماية المستهلك وسبل تفعيل عمل ونشاط فرع اللجنة.

 

وأكد الاجتماع على ضرورة تشكيل لجنة لحماية المستهلك في المحافظة، وفريق تفتيش مشترك من المكاتب المعنية، للقيام بمهام التفتيش والرقابة على المواد الاستهلاكية داخل أسواق المحافظة وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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